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Ракурс
153 боестолкновения в сутки, россияне продвинулись на Запорожье - что на фронте

153 боестолкновения в сутки, россияне продвинулись на Запорожье — что на фронте

28 июн 2025, 08:51
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росіяни просунулися у Запорізькій області в районах кількох населених пунктів.

Зокрема, як повідомляють аналітики DeepState та ISW, йдеться про Оріхівський напрямок.

Розпочалася 1221-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 боєзіткнення, — ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Найбільше росіяни штурмують на Торецькому, Новопавлівському, Лиманському та Покровському напрямках.

Ситуацію описують українські військові журналісти.

Військовий на псевдо «Мучной»:

Південно-Донецький напрямок.

Ворог почав бої за н. п Зірка, після якого росіяни зможуть зміцнити та підготувати плацдарм для наступу у бік села Толстой та Новохатське. Таким чином, противник виштовхуватиме нас із міжріччя Мокрі Яли-Вовча аж за кордон. Наразі тут відбувається велике охоплення території Донецької області, навіть якщо нам не доведеться відходити з передових сіл то однозначно з двох сторін вийде вогневий мішок, в якому буде незручно тримати оборону.

Також спостерігається розширення сірої зони на північ від н. п Мирне поблизу річки Тонка, значить, швидше за все, окупантам зручно зайти з півночі у село, а не йти через усе поле зі сходу, бо немає забудови, де можна швидко закріпитися.

Так само противник зміцнюється на захід від Шевченка для подальшого наступу у бік Комишувахи + Вільне Поле знаходиться у сіряку — це означає, що росіяни проводять зачистку і незабаром це село перейде під повний їхній контроль.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников:

Той самий трикутник Філія-Грушівське-Ялта, де сходяться відразу три ключових річки на межі Донецької та Дніпровської області — ймовірно, скоро, за Силами оборони залишиться лише Філія.

Ялта формально ще не втрачена, але дуже близько до цього. Грушівське вже майже через річку від ворога. Там ще село прикриває інше село — Зірка, але зважаючи на ситуацію, не думаю, що надовго.

А саме Грушівське дуже маленьке, щоб його довго обороняти. Сподіваюся, історія Невельського (у негативному її сенсі) не повториться.

Залишиться фактично тільки Філія, за яку буде жорстка заруба, я вважаю.

А так, ми зараз пожинаємо плоди неправдивих та улесливих рапортів «на гору» з цих місць.

Тепер весь напрямок «горить», а ворог підбирається вже до оперативно-тактичних успіхів.

Лейтенант Збройних сил України з позивним «Алекс»:

Останнім часом на різних напрямках спостерігаю ± адекватні інженерні споруди на лініях оборони.

Єгоза, протитанкові рови та насипи. Це вселяє певну надію на те, що хтось десь чує наші молитви і враховує сьогоденну тактику штурмових дій ворога, або то просто співпадіння.

Источник: Ракурс


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