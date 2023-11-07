Чотири з семи кроків – ЄК оцінила готовність України до переговорів про вступ до ЄС

https://racurs.ua/ua/n189097-chotyry-z-semy-krokiv-iek-ocinyla-gotovnist-ukrayiny-do-peregovoriv-pro-vstup-do-ies.html

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Чотири з семи кроків виконані — Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС. «Радіо Свобода» отримало у розпорядженні внутрішній документ Єврокомісії. У звіті вказують такі виконані критерії:

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законодавство щодо процедури добору суддів КСУ, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас завершеним повністю не вважається, зокрема, подальше посилення боротьби з корупцією. У рамках цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника САП та директора НАБУ.

Єврокомісія 8 листопада готується оприлюднити звіт щодо прогресу України, Молдови, Грузії та 7 інших країн на шляху до вступу у ЄС. За умови позитивної рекомендації, саміт лідерів ЄС 14−15 грудня може прийняти рішення щодо початку офіційних переговорів з Україною про членство.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 2 листопада висловила впевненість, що Євросоюз ухвалить таке рішення:

Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу… Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України.