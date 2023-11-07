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Чотири з семи кроків – ЄК оцінила готовність України до переговорів про вступ до ЄС
Чотири з семи кроків — ЄК оцінила готовність України до переговорів про вступ до ЄСhttps://racurs.ua/ua/n189097-chotyry-z-semy-krokiv-iek-ocinyla-gotovnist-ukrayiny-do-peregovoriv-pro-vstup-do-ies.htmlРакурс
Чотири з семи кроків виконані — Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС. «Радіо Свобода» отримало у розпорядженні внутрішній документ Єврокомісії. У звіті вказують такі виконані критерії:
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законодавство щодо процедури добору суддів КСУ, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;
завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;
реформа медіагалузі — приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.
Водночас завершеним повністю не вважається, зокрема, подальше посилення боротьби з корупцією. У рамках цього кроку Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника САП та директора НАБУ.
Єврокомісія 8 листопада готується оприлюднити звіт щодо прогресу України, Молдови, Грузії та 7 інших країн на шляху до вступу у ЄС. За умови позитивної рекомендації, саміт лідерів ЄС 14−15 грудня може прийняти рішення щодо початку офіційних переговорів з Україною про членство.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 2 листопада висловила впевненість, що Євросоюз ухвалить таке рішення:
Ми хочемо бачити Україну членом нашого Європейського Союзу… Європейський Союз має бути розширений. Це геополітичний наслідок загарбницької війни росії проти України.
Про те, що Єврокомісія рекомендуватиме почати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, написало й видання Politico.
За даними видання, 8 листопада ЄК опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть вступити до ЄС. Офіційні особи та дипломати ЄС повідомили, що Брюссель рекомендувати розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС.
Зокрема, Україні та Молдові необхідно досягти більшого прогресу — від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин і впровадженням антикорупційних заходів.
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