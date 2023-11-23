Вибори у Нідерландах виграв прихильник Трампа та Орбана - що відомо про Вілдерса

https://racurs.ua/ua/n189643-vybory-u-niderlandah-vygrav-pryhylnyk-trampa-ta-orbana-scho-vidomo-pro-vildersa.html

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На парламентських виборах у Нідерландах 22 листопада перемогла Партія свободи, яку очолює Герт Вілдерс — найрадикальніший політик країни. Його партія отримала 37 зі 150 місць у парламенті, і тепер буде намагатися сформувати коаліцію.

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Вілдерс відомий євроскептицизмом та ісламофобією. Його називають «голландським Трампом» за схожі популістські ідеї. Тепер він новий головний біль для Європи та проблема для України, адже хоче зупинити допомогу зброєю та виступає проти України в НАТО і ЄС.

PVV матиме в парламенті 37 зі 150 місць. Партія пропонує голосування щодо виходу з ЄС і має жорстку антимігрантську та антиісламську риторику.

Однак Вілдерс, найімовірніше, не створить коаліцію. Співпрацю з ним не виключала правоцентристська VVD експрем'єра Рютте, але вона має лише 24 місця, яких не вистачить для формування більшості. Інші партії відкидають можливість співпраці з PVV.

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї в Україну, оскільки, за його словами, країна потребує зброї для самозахисту. Серед інших головних партій такої риторики не було.

Будь-які коаліційні переговори будуть складними. Альянс лейбористів і зелених Франса Тіммерманса посів друге місце, отримавши 25 місць, покращивши свої позиції. Нова правоцентрична партія — Новий суспільний договір — отримала 20 місць. Інші партії мають 5 або менше місць.

Найбільш ймовірним вважається формування коаліції різних за ідеологією партій, яка б виключала Партію свободи Вілдерса.

Перемога в Нідерландах ультраправої PVV не є хорошою новиною для України, повідомила експертка Юлія Солдатюк-Вестервельд в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

Перемога PVV — 37 місць — це нехороші новини для України. Насамперед тому, що PVV не підтримує продовження військової підтримки України. Також через те, що у них в минулому були зв’язки з росією. Тож виникає питання, чи будуть вони розвиватися далі, ці відносини? Якою буде їхня риторика щодо росії? — сказала вона.

За її словами, щодо питання зовнішньо переміщених осіб у Нідерландах може зрости напруження.

Марін Ле Пен, Леґа Матео Сальвіні, Віктор Орбан та інші провідники партій, які у Європі називають антиіммігрантськими, популістськими та євроскептичними, привітали несподівані успіхи Герта Вілдерса і його Партії на парламентських виборах у Нідерландах.

Вілдерс вимагає закрити кордони для іммігрантів, бажає виходу Нідерландів з ЄС і не хоче допомагати Україні захищатися від російської агресії. Втім його шанси на урядування залежатимуть від того, чи захочуть інші партії йти з ним у коаліцію.

Редактор профільної з цієї тематики «Європейської правди» Сергій Сидоренко прокоментував результати виборів у Нідерландах так: