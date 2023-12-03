Хто увійшов до списку найвпливовіших жінок року за версією Financial Times

Financial Times скала список найвпливовіших жінок року. Разом з першою леді України Оленою Зеленською на вершину потрапили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, співачка Бейонсе, іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді.

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Щорічний список найвпливовіших жінок світу Financial Times складає на підставі думок журналістів редакції, читачів та експертів із різних галузей. Лауреатки, що потрапили в огляд, класифікуються за трьома категоріями: «Творці», «Лідери» та «Герої».

У кожній з номінацій представлені жінки, які мають престижні нагороди: Нобелівську та Пулітцерівську премії, Греммі та Кубок світу. Втім, у топі також є і менш відомі, але не менш важливі жінки.

Марґо Роббі. Австралійська актриса та продюсер відома за ролями в блокбастерах «Загін самогубців», «Одного разу в Голлівуді» та багатьох інших.

Роббі двічі номінувалася на «Оскар», чотири рази — на «Золотий глобус» та п’ять разів — на премію Британської кіноакадемії.

Окрім акторської кар'єри Марго розвиває і продюсерську. Зараз вона керує компанією LuckyChap, яка становить активну конкуренцію кіно-мастодонтам Голлівуду. Так, фільм «Барбі», спродюсований за участю Марго, подолав позначку 1 мільярд доларів касових зборів за лічені тижні.

Барбара Кінгсолвер — видатна американська письменниця та поетеса. На рахунку Барбари сім захоплюючих романів, включаючи The Poisonwood Bible, Animal Dreams та The Bean Trees. 2023 року внесок письменниці оцінили Пулітцерівською премією. Кінгсолвер отримала нагороду за роман Demon Copperhead — історію про юного героя, який виріс у горах Аппалачі.

Фібі Філо закінчила одну з найкращих академій дизайну Central Saint Martins у Лондоні. 1997 року, під час навчання, Філо познайомилася зі Стеллою Маккартні, яка запросила її працювати у бренд Chloè. Незабаром Фібі стала біля керма модного будинку. Під її керівництвом марка Old Céline увійшла до трійки найпопулярніших світових брендів.

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер — американська співачка, актриса, танцівниця, музичний продюсер та філантроп. За свою кар'єру Б'єнсе здобула 28 премій Греммі — цей показник поки що є абсолютним рекордом.

Також у номінацію потрапили індійська актриса та співачка Алія Бхатт, письменниця та організатор фестивалів Лола Шонейн та південнокорейський дівочий кей-поп гурт Aespa.

Лідери

Міра Мураті — технічний директор OpenAI. До приходу в компанію 35-річна бізнес-леді працювала над автомобілем Tesla Model X і займалася розробкою технологій у Leap Motion. Мураті порівнює розробки в галузі ІІ з винаходом парового двигуна: дівчина вірить, що розвиток штучного інтелекту дозволить значно полегшити життя людини.

Мері Барра, генеральний директор General Motors. У 2009 році, після затяжної кризи, компанія GM була змушена оголосити про банкрутство, перейти під контроль уряду США та зазнати серйозної реорганізації. Тоді, в рамках кадрових перестановок, Барра обійняла посаду директора з HR, а після успішного проведення IPO наприкінці 2010 року була підвищена до виконавчого віце-президента з нових розробок. Зараз Барра є першою жінкою у США, яка очолила великий автомобільний концерн.

Урсула фон дер Ляйєн — голова Європейської комісії та перша жінка на цій посаді.

У номінації зазначається, що професіоналізм Урсули дозволив вжити нових та інноваційних заходів щодо протидії економічним наслідкам Covid-19 та допоміг прискорити відновлення Європи після пандемії.

Також політик проявила себе після початку російсько-української війни: вона активно лобіювала введення санкцій проти Росії, а також виступала за виділення військової та економічної допомоги Україні.

Ліза Дайсон — четверта афроамериканка в історії, яка здобула докторський ступінь з теоретичної фізики. Сьогодні Дайсон очолює великий бізнес — вона є засновником і генеральним директором Kiverdi, біотехнологічної компанії, яка використовує технології перетворення вуглецю для розробки екологічно чистих продуктів для комерційного застосування.

Макіка Воно — генеральний директор Suntory Beverage and Food. Попри високий рівень економічного розвитку, Японія має один із найзначніших гендерних розривів у заробітній платі серед країн із високими доходами. Згідно з дослідженням Tokyo Shoko Research, з 1802 компаній, що котируються на Tokyo Prime Market, лише шістнадцятьма керують жінки.

Цього року вона стала першою жінкою-CEO японської компанії з капіталом понад 5 млрд дол.

Герої

Наргес Мохаммаді — іранська правозахисниця та політична ув’язнена, лауреат «Нобелівської премії миру» за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за просування прав людини та свободи для всіх".

Мохаммаді була засуджена п’ять разів: загалом їй присудили 31 рік позбавлення волі та 154 удари батогами. У серпні 2023 року Наргес збільшив термін за інтерв’ю та офіційні звернення до ООН про насильство в іранських в’язницях, які їй вдавалося давати з камери. На цей час активістка утримується у в’язниці Евін у Тегерані.

Корі Гауфф — американська тенісистка, шестиразова переможниця WTA Tour в одиночному розряді та восьмиразова — у парному розряді. Гауфф користується популярністю, щоб привернути увагу до важливих соціальних моментів. Вона виступає на захист руху Black Lives Matter та критикує закони, що обмежують права ЛГБТ+ у своєму рідному штаті Флорида.

Елізабет Марума Мрема — перша африканська жінка, яка очолила Конвенцію ООН, лідер та юрист у галузі біорізноманіття. З 2023 року Мрема обіймає посаду заступника виконавчого директора програми ООН з навколишнього середовища, лобіює закони щодо захисту навколишнього середовища, займається програмами відновлення природи.

Список «героїв» завершують перша леді України Олена Зеленська; вчена Каталін Каріко; активістка, чий пост започаткував тайванський рух #MeToo, Чен Чієн-Джоу; спортсменка Дженні Ермоса.