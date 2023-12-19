WSJ повідомила подробиці обміну Медведчука та "азовців"

https://racurs.ua/ua/n190523-wsj-povidomyla-podrobyci-obminu-medvedchuka-ta-azovciv.html

Ракурс

Обмін російського льотчика Костянтина Ярошенка на американського морського піхотинця Тревора Ріда у квітні минулого року відбувався на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари.

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Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників.

За даними газети, на борту з росії до Туреччини Ріда супроводжували бійці спецназу ФСБ «Альфа». Після того, як російський літак приземлився в Анкарі, на борт, як стверджується, піднявся спецпредставник президента США у справах заручників Роджер Карстенс, який мав упізнати Ріда.

The Wall Street Journal стверджує, що росія та США домовилися про заборону фото- та відеозйомки. При цьому видання публікує кілька фотографій зі злітної смуги. На знімках зафіксовано членів російської та американської делегацій, які супроводжують Ярошенка та Ріда.

The Wall Street Journal повідомляє, що той же турецький аеропорт був використаний росією та Україною для обміну українського політика Віктора Медведчука, заарештованого за звинуваченням у держзраді, на українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі» у Маріуполі.

Газета називає обмін, який Москва та Київ провели 22 вересня минулого року, складнішим з точки зору домовленостей, оскільки розпочинати переговори щодо обміну не хотіла жодна зі сторін. Україна, як стверджується, говорила, що не довіряє російській стороні, і вимагала встановлення особи військових, які перебувають у російському полоні.

Обмін відбувся після того, як голова військової розвідки України Кирило Буданов піднявся на борт з українцями, зробив їхні фотографії та надіслав їх до Києва.

The Wall Street Journal пише, що борт із 10 іноземцями — учасниками бойових дій на боці ЗСУ — супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

Тревор Рід приїхав до Москви до своєї дівчини навесні 2019 року, щоб, як він казав, вивчати російську мову. Американця заарештували в Росії 16 серпня 2019 року за звинуваченням у нападі на поліцейського.

На суді Рід заявив, що не визнає себе винним. У липні 2020 року суд засудив колишнього морпіха на дев’ять років колонії загального режиму. Американські ЗМІ писали, що Рід згодом виїхав воювати проти росії на боці України та отримав поранення.

Костянтина Ярошенка заарештували у 2010 році в Ліберії за звинуваченням у підготовці до транспортування великої партії кокаїну. У вересні 2011 року американський суд визнав його винним і засудив до 20 років ув’язнення. Торік у жовтні президент росії включив Ярошенка до складу Громадської палати.

Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, у тому числі п’ятьох командирів полку «Азов». Крім того, росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців.

«Азовці» мали перебувати в Туреччині до закінчення війни між росією та Україною, але у липні 2023 року вони повернулися на батьківщину, а потім — на фронт.