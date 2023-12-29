Алкогольний магнат Черняк отримав підозру від СБУ у справі про фінансування агресії рф

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За матеріалами СБУ оголошено про підозру алкогольному магнату Євгену Черняку.

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Служба безпеки України 29 грудня заявила, що зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії рф.

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру Черняку та ще 6 топменеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Історія питання

У липні 2023 року Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу «Хортиця» Черняка. Про це писало московитське відомство.

А Слідчий комітет рф завів справу проти холдингу Global Spirits і оголосив в розшук його бенефіціара Черняка.

Слідство вважає, що Черняк та «інші особи» вступили в змову і направили ЗСУ та іншим українським підрозділам 500 млн руб (близько 5,5 млн дол). А також, що Черняк поставив в Україну товари військового призначення вартістю 90 млн руб (близько 1 млн дол).

Черняк є генеральним директором холдингу Global Spirits, який є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод «Хортиця» й Одеський коньячний завод. Завод «Кримський винний дім» із 2014 року компанії Global Spirits не належить, писала «Економічна правда».

За інформацією російських ЗМІ, у 2011−2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи «Русский Север» і «Родник», але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

Після публікації цієї новини на ЕП представниця PR-служби «Global Spirits» звернулася до «Української правди» зі спростуванням того, що компанія нібито має працівників чи працює в росії. Вона заявила:

Це ворожий пропагандистський абсурд. Компанії Global Spirits ніколи не було у рф і не може бути зараз. Ні на яких її співробітників на території РФ ніяких справ не порушено. І ніхто, звичайно, не затриманий. Це примітивна брехня. Проти Global Spirits з 2014 року введена санкція про заборону постачання продукції на ринок рф. І зараз, увімкнувши VPN, можна побачити цю постанову на сайті їхнього контролюючого органу. Санкція, яка діє вже 9 років, однією з перших заборонила постачання української горілчаної продукції та пива. В одному документі — заборонено постачати та продавати продукцію. Відповідно, товар на ринок рф не міг постачатися ні в якому вигляді.

Global Spirits 24 лютого 2022 року відкликала ліцензію на виробництво брендів у рф, як і багато інших українських виробників. Це єдина можлива процедура, за якою дію ліцензії можна припинити раніше встановленого терміну. Global Spirits зробила це так, як і всі американські та європейські компанії, що прийняли рішення залишити ринок країни-агресора."

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.