Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожого кулемета, скріншот відео

Дрони знищили кулемет ДШК та заховану техніку рашистів на Північному напрямку (ВІДЕО)

3 гру 2025, 15:06
999

На Північному напрямку оператори безпілотників Чернігівського прикордонного загону знищили ворожу техніку та великокаліберний кулемет ДШК.

Відповідне відео сьогодні, 3 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час повітряної розвідки прикордонники виявили техніку окупантів і вогневу точку з «дашкою». Після уточнення координат оператори БпЛА завдали прицільних ударів, унаслідок чого ворожа техніка була виведена з ладу, а кулемет — знищений, — вказано в описі відео.

Зазначається, що підрозділи Чернігівського прикордонного загону системно контролюють ділянку відповідальності, виявляють спроби противника укріплюватися й оперативно реагують на будь-яку активність.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів