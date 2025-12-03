На Північному напрямку оператори безпілотників Чернігівського прикордонного загону знищили ворожу техніку та великокаліберний кулемет ДШК.

Відповідне відео сьогодні, 3 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час повітряної розвідки прикордонники виявили техніку окупантів і вогневу точку з «дашкою». Після уточнення координат оператори БпЛА завдали прицільних ударів, унаслідок чого ворожа техніка була виведена з ладу, а кулемет — знищений, — вказано в описі відео.