Уничтожение вражеского пулемета, скриншот видео

Дроны уничтожили пулемет ДШК и спрятанную технику рашистов на Северном направлении (ВИДЕО)

3 дек 2025, 15:06
На Північному напрямку оператори безпілотників Чернігівського прикордонного загону знищили ворожу техніку та великокаліберний кулемет ДШК.

Відповідне відео сьогодні, 3 грудня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Під час повітряної розвідки прикордонники виявили техніку окупантів і вогневу точку з «дашкою». Після уточнення координат оператори БпЛА завдали прицільних ударів, унаслідок чого ворожа техніка була виведена з ладу, а кулемет — знищений, — вказано в описі відео.

Зазначається, що підрозділи Чернігівського прикордонного загону системно контролюють ділянку відповідальності, виявляють спроби противника укріплюватися й оперативно реагують на будь-яку активність.

Источник: Ракурс


