Японський місячний модуль уткнувся носом у ґрунт при приземленні

https://racurs.ua/ua/n191715-yaponske-misyachnyy-modul-utknuvsya-nosom-u-runt-pry-pryzemlenni.html

Ракурс

Японське космічне агентство Jaxa підтвердило, що місячний модуль SLIM, який здійснив історичну посадку на поверхню Місяця 22 січня, уткнувся носом у ґрунт при приземленні.

.

Модуль на 90 градусів відхилений від положення, в якому мав бути при ідеальному приземленні. І поки що він не може використати сонячні батареї, як планувалося.

Посадковий модуль SLIM перевернувся сильніше, ніж було потрібно. Вся річ у тім, що під час фази зависання, вже біля самої місячної поверхні, у нього розвалився один із двох головних двигунів. Апарат встиг, як і було запрограмовано, знизити потужність до 55%, після чого у нього відвалився сопловий насадок — як кажуть представники JAXA, від якихось зовнішніх причин.

JAXA, як і раніше, сподівається, що Сонце зміститься відносно SLIM і сонячні панелі дадуть йому зарядитися до 1 лютого.

Місія коштувала японському космічному агентству понад 100 млн дол.

Минулого тижня Японія посадила космічний апарат Slim на Місяць. Вона стала п’ятою країною, якій вдалося це зробити. Ракета-носій H-IIA з посадковим модулем SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) була запущена 7 вересня 2023 року. Модуль вийшов на місячну орбіту 25 грудня, а 19 січня почав «примісячатися». Поверхні супутника Землі SLIM досяг протягом приблизно 25 хвилин.

Під час посадки модуль мав протестувати нові технології точної навігації, засновані на зіставленні одержуваних зображень, і сісти в радіусі 100 метрів від призначеного місця в районі кратера Сіорі. Колишній співробітник NASA і головний редактор SpaceWatch Global Емма Гатті назвала таку точність «безпрецедентною».

Під час подальшої місії модуль вивчить ґрунт у місці посадки — отримані дані допоможуть ученим більше дізнатися про походження Місяця.

До Японії місячної поверхні вдавалося досягти СРСР, США, Китаю та Індії.