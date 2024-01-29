Близькосхідне агентство ООН близьке до закриття через участь його співробітників у нападі на Ізраїль

https://racurs.ua/ua/n191854-skandal-v-oon-blyzkoshidne-agentstvo-blyzke-do-zakryttya.html

Ракурс

Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт буде змушене призупинити діяльність на Близькому Сході загалом і в секторі Ґази зокрема після лютого, якщо не отримає подальшого фінансування.

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Reuters повідомило, що раніше низка країн, включно з Великою Британією, Канадою, США, Японією і ФРН, оголосили про припинення фінансування БАПОР на тлі підозр щодо деяких співробітників цієї організації у зв’язках із радикальним палестинським рухом ХАМАС.

Ізраїльські військові надали ООН та іншим міжнародним організаціям докази того, що принаймні шестеро співробітників організації могли бути задіяні у нападі терористів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше ізраїльські чиновники представили докази, які, за їхніми словами, пов’язують працівників палестинської гуманітарної організації в Ґазі з насильством під час нападу на Ізраїль під проводом ХАМАС.

The New York Times написала, що в ізраїльському досьє, представленому американським офіційним особам у п’ятницю, перераховані імена і посади співробітників БАПОР, а також звинувачення на їхню адресу.

У досьє йдеться про те, що ізраїльські розвідники встановили пересування шести з них на території Ізраїлю 7 жовтня на основі їхніх телефонів; інші були відстежені під час телефонних дзвінків у Ґазі, під час яких, як стверджують ізраїльтяни, вони обговорювали свою участь в атаці ХАМАС.

Троє інших отримали текстові повідомлення з наказом з’явитися на збірні пункти 7 жовтня, а одному з них наказали принести гранатомети, що зберігалися у нього вдома, йдеться в досьє.

Ізраїльтяни назвали 10 співробітників членами ХАМАС, бойового угруповання, яке контролювало Ґазу під час нападу 7 жовтня. Ще один, за їхніми словами, був пов’язаний з іншою бойовою групою, «Ісламський джихад».

Проте семеро обвинувачених також були вчителями в школах БАПОР, де викладали учням математику і арабську мову. Двоє інших працювали в школах на інших посадах. Решта троє були описані як клерк, соціальний працівник і завідувач комори.

Найбільш детальні звинувачення в досьє стосуються шкільного психолога з Хан-Юніса на півдні Ґази, якого звинувачують у тому, що він разом зі своїм сином працював над викраденням жінки з Ізраїлю.

Соціального працівника з Нусейрата в центральній частині Ґази звинувачують у тому, що він допоміг доставити тіло загиблого ізраїльського солдата в Ґазу, а також розподіляв боєприпаси і координував транспортні засоби в день нападу.

Нові дані

Не 12, а 190 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинцям (UNRWA) брали участь у нападі ХАМАС на Ізраїль. Дані ізраїльської розвідки кажуть, що усі вони — члени ХАМАС, а деякі входять до угруповання «Ісламський джихад».

Агентство Reuters ознайомилось із шестисторінковим звітом. Ось що там є:

11 співробітників працювали вчителями та водночас були бойовиками ХАМАС та «Ісламського джихаду». У доповіді є їхні імена та фотографії;

Один співробітник, який паралельно працював у школі, допомагав синові взяти в полон ізраїльтянку;

Один соцпрацівник вивіз до Гази тіло ізраїльського офіцера та координував рух терористів;

Ще один соцпрацівник був помічений у різанині в кібуці Беєрі, де вбили кожного десятого жителя;

Четвертий представник UNRWA причетними до масових убивств на музичному фестивалі у Реїмі, де вбили понад 360 людей, і нападу на військову базу поруч.

ЄС на час розслідування не припинятиме фінансувати Агентство ООН для допомоги палестинцям (UNRWA). До кінця лютого додаткового фінансування не передбачено, а от долю подальшої фінпідтримки визначать результати розслідування.

ЄС є одним з найбільших донорів Близькосхідного агентства ООН.