У COVID-19 виявили ще один негативний побічний ефект

https://racurs.ua/ua/n192084-legki-formy-covid-19-pidvyschuut-bezsonnya-ucheni.html

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Більшість хворих на COVID-19 швидко одужують, проте деякі з них відчувають симптоми, котрі згодом зберігаються протягом тривалого часу — зокрема безсоння.

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Медики вже знали, що безсоння часто зустрічається у пацієнтів, які були госпіталізовані, але нове дослідження учених з Університету Фенікаа (В'єтнам) показало, що легкі випадки COVID-19 також можуть впливати на якість сну, повідомляє прес-служба вишу.

Більшість робіт зосереджені на госпіталізованих пацієнтах. Умови їхнього лікування та карантину значно відрізняються від тих, хто має легші симптоми, — наголошують дослідники.

Використовуючи офіційну в'єтнамську мережу даних про людей, які перехворіли на COVID-19, вчені набрали 1056 осіб старше 18 років, у яких був діагностований коронавірус, але які не були госпіталізовані протягом останніх шести місяців, і які не повідомляли про безсоння або психічні розлади в анамнезі.

Цим людям було розіслано опитування для заповнення в період з червня по вересень 2022 року, в якому:

запитували про соціально-демографічні характеристики, такі як вік, стать і хронічні захворювання, а також про тривалість і тяжкість інфікування пацієнтів COVID-19;

запитували про симптоми тривоги, стресу та депресії, які відчували пацієнти;

щоб дослідити рівень безсоння, пацієнтів попросили порівняти, наскільки добре вони спали, як довго вони спали і наскільки легко їм було заснути протягом останніх двох тижнів, порівняно з тим, як вони спали до зараження COVID-19.

В результаті:

76,1% учасників дослідження повідомили, що відчувають безсоння, 22,8% з них повідомили про сильне безсоння;

половина учасників сказали, що вони частіше прокидаються вночі, тоді як третина зазначила, що їм було важче заснути, вони спали гірше і спали менше часу;

тяжкість початкової інфекції, схоже, не корелювала з тяжкістю безсоння, яке відчували піддослідні. Хоча безсимптомні пацієнти з COVID-19 набрали нижчі бали за індексом безсоння, різниця не була статистично значущою;

дві групи мали статистично значуще вищий рівень безсоння — люди, які вже мали хронічні захворювання, а також люди з високими показниками депресивних або тривожних симптомів. Проте ці хвороби не є повністю незалежними одна від одної — безсоння може погіршувати психічне та фізичне здоров’я, а також бути наслідком погіршення психічного та фізичного здоров’я.

Учені зазначили, що рівень безсоння, про який повідомляли піддослідні, був не лише набагато вищим, ніж серед населення в цілому, але й вищим, ніж у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19.

Частково це може бути пов’язано з тим, що вони зосередилися на нещодавно одужалих пацієнтах, котрі можуть мати затяжні симптоми. Пацієнти, які нещодавно одужали, також можуть бути більш стресовими та чутливими до змін у своєму фізичному здоров’ї, що призводить до того, що вони сприймають свій сон як гірший.

Якщо ви відчуваєте безсоння після COVID-19, не думайте, що це нормально, — наголошують дослідники.

За словами учених, якщо безсоння не дуже турбує, можна вдатися до деяких простих заходів, таких як:

прийняття теплого душу перед сном;

вимкнення телефону принаймні за годину до сну;

виконання 30 хвилин фізичних вправ на день;

відмова від кофеїну після 16.00.