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Ракурс
Угорщина блокує ухвалення спільної заяви ЄС щодо річниці російського вторгнення

Угорщина блокує ухвалення спільної заяви ЄС щодо річниці російського вторгнення

23 лют 2024, 15:45
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Угорщина через незгоду з певними формулюваннями блокує ухвалення спільної заяви ЄС до другої річниці повномасштабної війни, у зв’язку з чим заяви може не бути в запропонованому форматі.


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Ймовірно буде лише спільна заява трьох лідерів європейських установ — Євроради, Єврокомісії та Європарламенту, — повідомив редактор «Радіо Свобода» Джозвяк.

Про те, що країни ЄС не змогли погодити спільну заяву до другої річниці війни в Україні і її заблокувала Угорщина, розповіли «Настоящему времени» й декілька джерел у Брюсселі.

Натомість влада Європейського союзу зараз працює над заявою, яка буде опублікована від імені трьох глав основних політичних інститутів — очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли та голови Європейської ради Шарля Мішеля.

Щоб випустити заяву від імені ЄС, усі 27 держав-членів мають висловити свою згоду. Будапешт заперечив проти підготовленого тексту, не пояснивши свою позицію. Неофіційно ж один із дипломатів сказав, що формулювання «просто занадто жорстке для них».

За останні роки Угорщина блокувала багато заяв, які мали бути зроблені від імені всього ЄС та узгоджені з усіма іншими країнами. Одне з недавніх — про військову операцію Ізраїлю проти ХАМАС; раніше Будапешт накладав вето на публікацію документів, що критикують Китай, росію чи Азербайджан — за війну проти Вірменії.

Нагадаємо, 23 лютого Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій проти росії. 13-й пакет антиросійських санкцій з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну посилює обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Зокрема, нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.

Обмеження передбачають замороження активів. Також громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд та транзит територією ЄС.

Джерело: Ракурс


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