Унікальну планету зі щільністю цукрової вати виявили бельгійські учені

Бельгійські учені виявили унікальну гігантську екзопланету

https://racurs.ua/ua/n195323-unikalnu-planetu-zi-schilnistu-cukrovoyi-vaty-vyyavyly-belgiyski-ucheni.html

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Унікальну гігантську екзопланету зі щільністю, подібною до щільності цукрової вати, виявили учені з Льєзького університету (Бельгія) у співпраці з Массачусетським технологічним інститутом (США).

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Ця екзопланета, яка має назву WASP-193b, обертається довкола подібної до Сонця далекої зірки WASP-193, розташованої на відстані 1,2 тис. світлових років від Землі, повідомляє видання EurekAlert.

WASP-193b на 50% більша за Юпітер, але у сім разів менш масивна за нього, що робить її другою найменш цільною планетою із понад 5 тис. вже відомих, відритою на сьогодні.

Перше місце за цим показником посідає відкрита у 2014 році нептуноподібна екзопланета Kepler-51 d, маса якої становить 7,6 мас Землі.

Щільність WASP-193b становить 0,059 грама на кубічний сантиметр, в той час як:

щільність Юпітера — близько 1,33 грама на кубічний сантиметр;

щільність Землі — більш суттєві 5,51 грама на кубічний сантиметр;

щільність цукрової вати — близько 0,05 грама на кубічний сантиметр.

Планета настільки легка, що важко уявити собі аналогічний твердий матеріал, — наголошують дослідники. — Причина, чому вона близька до цукрової вати, полягає в тому, що вони обоє складаються з повітря. Планета, по суті, дуже пухнаста.

Дослідники підозрюють, що WASP-193b складається переважно з водню та гелію, як і більшість інших газових гігантів у нашій галактиці. Проте у WASP-193b ці гази, ймовірно, утворюють надзвичайно роздуту атмосферу, яка простягається на десятки тисяч кілометрів далі, ніж атмосфера Юпітера.

Як саме планета може так сильно роздутися — це питання, на яке поки що не може відповісти жодна з наявних теорій формування планет, оскільки WASP-193b є виключенням у кожній з них. Для цього, безумовно, потрібен значний запас енергії глибоко в надрах планети, але деталі механізму поки що не зрозумілі ученим.

Ця надзвичайно низька щільність не може бути відтворена стандартними моделями газових гігантів, навіть за нереалістичного припущення про відсутність у планети ядра, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert