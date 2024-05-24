Шевченківський райсуд закрив одну із справ стосовно розгону учасників Євромайдану

Під час подій Революції гідності, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n195639-shevchenkivskyy-raysud-zakryv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-uchasnykiv-ievromaydanu.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва сьогодні, 24 травня, розглянув клопотання про закриття євромайданівської справи щодо розгону мирних учасників акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року, обвинувальний акт по якій передали до суду у 2015 році.

.

Наразі справу закрили. Із підозрюваних зняли усі обвинувачення, а також знятий арешт з їхнього майна, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що у справі було близько 170 потерпілих. Попри позицію потерпілих, а також клопотання прокурора про відкладення засідання, адже присутні не всі учасники, суддя після нарадчої оголосив своє рішення.

Клопотання захисника Кулиника задовольнити, обвинувачених звільнити від відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності, — заявив суддя Віталій Ціктіч.

Зазначається, що за словами однієї із активісток Майдану Любомири Кеплер, серед потерпілих 30 листопада залишилося у залі двоє. Низка протестувальників Євромайдану зараз воюють, а декого вже немає в живих.

Один із постраждалих — Сергій Колоша — у коментарі «Суспільному» розповів, що відвідував майже усі засідання суду, багато із них відкладалися, тим сами затягувався процес. Також багато із протестувальників Євромайдану не могли прийти на засідання — декому було далеко добиратися до Києва, де проходили судові засідання, багато хто пішов воювати на фронт.

Ця вся маса, яка лупцювала людей, била, гнала людей до Бесарабської площі, до Європейської площі після розгону. Вона, по суті, своїй не могла не керуватися з одним з тих, хто був начальником, а це був Олег Мариненко, — розповів Колоша. — Тобто відсутні жодні сумніви щодо того, що «беркутівці» вчинили, м’яко кажучи, негарні речі. Один з підлеглих, Юрія Шевченка, який був з щитом, розбив в мені голову і, по суті, відпрацювали по обличчю. Після цього ударів, що не менше п’ять, по правій стороні.

Зазначається, що потерпіла сторона планує оскаржувати це рішення.

Підозрюваний Мариненко наразі перебував у судовій залі, але на прохання нашої журналістки поділитися реакцією на судове рішення відреагував агресивно, зокрема, із забороною знімати його на камеру, — зазначає видання.

Джерело: «Суспільне»