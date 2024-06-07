Рекордно повільну зірку виявили британські учені

Незвичну нейтронну зірку виявили британські учені

https://racurs.ua/ua/n196094-rekordno-povilnu-zirku-vyyavyly-brytanski-ucheni.html

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Учені виявили нейтронну зірку, яка, на їхню думку, обертається з безпрецедентно повільною швидкістю — повільніше, ніж будь-яка з понад 3 тис. радіовипромінюючих нейтронних зірок, виміряних на сьогоднішній день.

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Про це повідомляє прес-служба Манчестерського університету (Велика Британія).

Нейтронні зорі — це надщільні залишки мертвої зорі:

зазвичай вони обертаються з неймовірно швидкою швидкістю, витрачаючи на повний оберт навколо своєї осі лише секунди або навіть долі секунди;

однак ця нещодавно відкрита нейтронна зоря кидає виклик цьому правилу, випромінюючи радіосигнали з порівняно неквапливим інтервалом у 54 хвилини.

Вивчаючи радіовипромінюючі нейтронні зорі, ми звикли до екстремальних ситуацій, але відкриття компактної зорі, яка обертається так повільно і при цьому випромінює радіохвилі, було несподіваним, — наголошують дослідники.

Наприкінці свого життя великі зорі витрачають усе своє паливо і вибухають у вражаючому вибуху, який називається надновою. Залишається зоряний залишок, який називається нейтронною зіркою, що складається з трильйонів нейтронів, упакованих у кулю настільки щільно, що її маса в 1,4 рази перевищує масу Сонця, і вміщується в радіусі всього 10 км.

Ця зірка розташована за 16 тис. світлових років від Землі і її виявлення стало результатом поєднання даних нового покоління радіотелескопів, розташованих у різних місцях земної кулі, що надало змогу фіксувати зміни у випромінюванні протягом такого тривалого часу.

Характер радіовипромінювання і швидкість, з якою змінюється період обертання, вказують на те, що це нейтронна зоря. Однак дослідники не виключають, що це може бути ізольований білий карлик з надзвичайно сильним магнітним полем. Проте відсутність поблизу інших високомагнітних білих карликів робить пояснення нейтронної зірки більш правдоподібним, — зазначається у повідомленні.

Зазначається, що для підтвердження того, що саме це за об'єкт, потрібні подальші дослідження, але будь-який сценарій обіцяє дати цінне розуміння фізики цих екстремальних об'єктів.