Будапешт злякався призупинення транзиту нафти "Лукойлу" через Україну та почав консультації з ЄС

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Глава МЗС Угорщини Сійярто заявив, що Будапешт почав консультації з ЄС після того, як призупинився транзит нафти російського «Лукойлу» через Україну.

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За його словами, рішення України внести «Лукойл» до свого санкційного списку «фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини».

Це неприйнятний крок з боку України… Таке рішення є явним порушенням Угоди про асоціацію, — вважає він.

Угорщина і Словаччина ініціювали консультації з Єврокомісією, оскільки перестали отримувати нафту від «Лукойлу» через санкції України. Будапешт вважає заборону на транзит «недружнім» кроком. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що «Україна завдала шкоди не російській економіці, а економіці ЄС».

Як відомо, Угорщина отримувала від російського «Лукойлу» два мільйони тонн сирої нафти щороку, а це третина імпорту.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також вважає санкції проти російського «Лукойлу» «безглуздими». Минулого вікенду у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем Фіцо розкритикував рішення України припинити транзит російської нафти.

Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, і рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який входить до угорської групи MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж потрібно для переробки. Це вплине не лише на ринок Словаччини, але й може призвести до припинення поставок в Україну нафти, видобутої Slovnaft, яка становить майже десяту частину всього українського споживання, — заявив словацький прем'єр.

У міністерстві економіки Словаччини заявили, що Slovnaft вже забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел.

Історія питання

«Лукойл» перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими. У червні 2024 року РНБО значно їх розширила, додавши й заборону на транзит.

Угорщині загрожує паливна криза, прогнозує Politico, оскільки у червні Київ ввів санкції проти «Лукойла» і заборонив компанії транзит нафти в Центральну Європу. У Будапешті побоюються дефіциту поставок, оскільки 70% імпорту нафти припадає на росію, а половина цього обсягу — на «Лукойл».

Українські заходи можуть створити важку ситуацію, — заявила дослідниця та експертка з Угорщини з аналітичного центру Centre for Eastern Studies Ілона Гізіньска. Вона вважає, що угорці можуть зіткнутися з різким зростанням цін на енергоносії та нестачею електроенергії вже за кілька тижнів, якщо не буде знайдено рішення.

Після початку конфлікту ЄС запровадив ембарго на імпорт російської нафти, що надходить у блок морем. Але він виключив [із санкцій] поставки трубопроводами — зокрема трубопроводом «Дружба» в Угорщину, Словаччину та Чехію — щоб дати цим країнам час знайти альтернативні поставки, за умови, що вони зроблять це якнайшвидше.

Тепер Україна взяла питання у свої руки.

Ми вже більше як два роки чекаємо, коли ЄС і G7 введуть реальні санкції проти російської нафти. Ми перепробували всі дипломатичні рішення, але вони так і не спрацювали… Тож, схоже, нам доведеться шукати якісь інші підходи до того, як із ними розмовляти. Враховуючи, що минулого року Москва заробила на експорті нафти 180 мільярдів доларів, просто абсурдно дозволяти їм заробляти ці гроші, транспортуючи нафту через українську територію, — заявила депутат Верховної ради Інна Совсун, зазначаючи, що трубопроводом, як і раніше, транспортують 200 тис. барелів нафти на день.

Угорщина має діяти швидко, щоб знайти інші варіанти.