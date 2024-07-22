Навчання на лазерних тренажерах та керування FPV-дронами - в Україні оновлять викладання "Захисту України"

https://racurs.ua/ua/n197563-navchannya-na-lazernyh-trenajerah-ta-keruvannya-fpv-dronamy-v-ukrayini-onovlyat-vykladannya.html

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В Україні оновлять шкільну програму «Захист України» для учнів 10−11 класів, яка враховуватиме сучасні реалії та включатиме навчання на лазерних тренажерах та керування FPV дронами.

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На закупівлю відповідного обладнання вже виділили 1,65 млрд грн, повідомило Міністерство освіти та науки України.

Головний козир нової програми — це сучасне обладнання. Тільки уявіть: інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами, навчальні манекени для серцево-легеневої реанімації… І це — лише маленька частинка. Це вам не картонні мішені і мотузкові перешкоди. Ні, тепер школярі будуть робити сотні тисяч пострілів по віртуальному ворогу, відпрацьовувати тактичні маневри і вивчати основи медицини, — прокоментував нову програму заступник директора з питань розвитку в державній установі «Професійні закупівлі» Дмитро Соловей.

За його словами, в Україні приблизно 400 тисяч учнів 10−11 класів. За планом, для них створять кількасот навчальних осередків, кожен з яких зможе обслуговувати від 80 до 1000 учнів. Для повного покриття всіх школярів необхідно забезпечити достатню кількість обладнаних осередків, і це завдання виглядає досить амбіційно.

Якщо врахувати, що кожен учень має зробити хоча б по 100 пострілів на тренажері, то загалом це становитиме 40 мільйонів пострілів. І це не просто цифра — це реальний вклад у підготовку молоді, — наголосив Соловей.

За даними МОН, оновлений курс «Захист України» — спрямовано на формування важливих життєвих навичок: від надання першої допомоги до розуміння сучасних технологій.

Навчання відбуватиметься раз на місяць — це будуть практичні заняття в спеціально обладнаних осередках, де учні зможуть практикувати набуті знання на новому технічному обладнанні.

Ключовий акцент проєкту — на практичній підготовці. Кожен модуль передбачає засвоєння і відпрацювання конкретних навичок з керування дронами, інформаційної безпеки, навігації, розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), стресо- та психологічної стійкості.