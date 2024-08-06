Деякі породи дерев можуть погіршити якість повітря

https://racurs.ua/ua/n198041-vysadjuvannya-derev-moje-pogirshyty-povitrya-u-mistah-ucheni.html

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Дерева у містах створюють тінь, знижують температуру поверхні, виділяючи вологу, поглинають вуглець із повітря, очищують повітря від сажі та інших забруднювачів, а також забезпечують середовище проживання дикої природи та просто милують око.

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Проте висадження певних видів дерев може навпаки погіршити стан повітря. Це показало дослідження ситуації у Нью-Йорку, проведене ученими з Колумбійської кліматичної школи (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що дуби та ясени, які зараз становлять більшість дерев у Нью-Йорку, виробляють величезну кількість летких сполук, котрі називаються ізопренами.

Листя деяких видів дерев виділяють ізопрен як побічний продукт фотосинтезу, хоча ніхто точно не знає, чому. Що стосується дубів, то їхні викиди мають тенденцію експоненціально зростати зі спекою, принаймні доки температура повітря не досягне понад 30 градусів.

Деякі вчені вважають, що це допомагає зберегти тканини листя від обвисання та втрати здатності до фотосинтезу, коли стає спекотніше. Викиди цих та інших летких сполук деревами також можуть бути пов’язані із залученням комах-запилювачів.

З будь-якої причини дуби та ясени особливо «плодовиті» — дуби викидають у 800 разів більше ізопрену, ніж, наприклад, клени чи лондонські платани.

Нешкідливий сам по собі, ізопрен швидко взаємодіє із забруднюючими оксидами азоту, що викидаються транспортними засобами, будівлями та промисловістю, утворюючи приземний озон — головний фактор багатьох респіраторних захворювань, особливо хронічного бронхіту та астми, — вказано у статті.

Учені, зіставивши дані супутникових знімків та переписів видів дерев, проведених місцевим Департаментом парків, провели моделювання того, як дерева взаємодіють із викидами автомобілів та промисловості.

Вони встановили, що у Нью-Йорку викиди ізопренів від дерев відіграють важливу роль у формуванні озону в спекотні літні дні, коли його рівень зазвичай перевищує безпечний показник у 70 частин на мільярд, іноді досягаючи 100 частин на мільярд. Згідно з дослідженням, висаджування нових дерев може зрештою підняти цей показник ще вище.

Але ізопрен, що виділяється з дерев, сам по собі не є винуватцем — озон не може утворитися без однієї важливої хімічної речовини-попередника: оксидів азоту, також відомих як NOx, котрі виділяються під час спалювання викопного палива транспортними засобами, водогрійними котлами, електростанціями та промисловістю.