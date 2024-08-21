Закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із рф - з'явилася реакція ПЦУ та УПЦ МП

https://racurs.ua/ua/n198513-zakon-pro-zaboronu-religiynyh-organizaciy-pov-yazanyh-iz-rf-z-yavylasya-reakciya-pcu-ta-upc-mp.html

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Настоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф, дає можливість відкинути російське ярмо.

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Він закликав православних вірян приєднуватися до ПЦУ і готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви.

Він також зазначив, що для переходу громада повинна зібрати збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту.

Молимося далі

В УПЦ МП також відреагували на заборону в Україні релігійних організацій, повʼязаних із росією.

Як заявив в коментарі hromadske голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент, згаданий законопроєкт «можливо і забороняє УПЦ МП, однак в Української православної церкви немає приставки МП». Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Будь-які спроби заборонити об'єктивну річ призведуть до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати, — вважає митрополит. Він стверджує, що закон, за який сьогодні проголосували депутати, — більше не про саму церкву, а про її майно. Така ситуація нагадує йому історичні паралелі з комуністичним минулим. Він також наголосив, що цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами. За словами архиєрея, УПЦ не має адміністративних зв’язків з закордонними центрами. На запитання, чи планує УПЦ МП об'єднуватися з ПЦУ, владика Климент зазначив, що УПЦ «неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об'єднання українського православ’я».

Церква зрадників?

Від початку повномасштабного російського вторгнення щодо понад 100 священників УПЦ МП відкрили кримінальні провадження. Про це hromadske повідомили у пресслужбі СБУ.

Провадження здебільшого стосуються держзради, колабораціонізму та пособництва росії.

Також священнослужителів підозрюють у розкритті розташування Сил оборони, поширенні проросійських відео та комуністичної символіки, публічної агітації до релігійної ненависті, продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

Що саме передбачає закон?

Ухвалений закон про регулювання діяльності релігійних організацій має унеможливити діяльність церков, які керуються державою, що здійснює агресію проти України, тобто росією. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, перевірятимуться відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Якщо комісія зафіксує порушення, Держслужба України з етнополітики та свободи совісті видасть припис церкві на виправлення ситуації. Релігійним організаціям після рішення комісії дадуть 9 місяців, щоб порвати зв’язки з росією. Якщо зв’язки з країною-агресоркою не будуть припинені, Держслужба України з етнополітики та свободи совісті подасть на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про заборону.

Закон не обмежує свободу віросповідання, але пропонує розірвати зв’язок з Москвою, а далі парафії можуть спокійно служити, — пояснює нардеп Ірина Геращенко.

Релігієзнавиця і філософиня Ірина Богачевська вказує на те, що УПЦ МП намагатиметься апелювати до міжнародної спільноти щодо порушення цим законопроєктом свободи віросповідання, однак документ є юридично вивіреним і навпаки передбачає захист свободи віросповідання, адже ухвалення рішення щодо заборони діяльності релігійних організацій ухвалюватиметься багаторівнево — комісією та судом.

Окрім цього, кожна релігійна громада має право оскаржити це рішення.

Де ж тут обмеження свободи віросповідання? Тим більше, що законопроєкт підтримала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, куди входять представники різних конфесій, які навпаки відстоюють свободу віросповідання в Україні, — зазначила в коментарі DW Богачевська.

Журналіст, керівник суспільно-політичної редакції видання Liga.net і співзасновник благодійного фонду «Несемось!», військовослужбовець ЗСУ Перо Шуклінов вважає, що після набуття законом чинності українські державні органи та силові структури мають почати процес повернення в підпорядкування держави майна забороненої церковної організації.