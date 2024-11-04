Соціологи повідомили, скільки часу українці готові терпіти війну

https://racurs.ua/ua/n200886-sociology-povidomyly-skilky-chasu-ukrayinci-gotovi-terpity-viynu.html

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63% українців готові терпіти продовження війни стільки, скільки потрібно.

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Про це 4 листопада повідомив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Це на 10% менше, аніж у 2022 та 2023 роках.

У вересні-жовтні цього року 6% опитаних відзначили, що готові терпіти війну ще рік, 4% — ще пів року, 15% — декілька місяців.

Соціологи КМІС вказують, що від початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року до лютого 2024-го ситуація практично не змінилася.

Хоча на Заході і в Центрі України є зростання невизначеності, але загалом населення цих регіонів зберігає високу впевненість у своїх можливостях (з мінімальним погіршенням порівняно із лютим 2024 року).

Проте на Півдні і Сході динаміка значно більш відчутна. На Півдні з 71% до 57% стало менше тих, хто говорить про умовно довгий період (1 рік-стільки, скільки буде треба), зокрема, з 68% до 50% стало менше тих, хто говорить про стільки, скільки буде треба.

Разом з цим немає значного зростання тих, хто говорить про короткий період — 24% у лютому і 26% зараз. Натомість з 4% до 17% стало більше тих, хто не визначився із своєю думкою.

На Сході (який охоплює Донецьку і Харківську області) у лютому 73% говорили про умовно довгий період і з них 70% говорили «стільки, скільки треба». Зараз — 48%, і з них 38% готові терпіти стільки, скільки треба буде. Натомість з 23% до 36% зросла частка тих, хто говорить про умовно короткий період, а також з 5% до 16% стало більше тих, хто не визначився із думкою.

КМІС провів своє опитування 20 вересня-3 жовтня 2024 року. Соціологи використали метод телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Людей опитали у всіх регіонах, крім тимчасово окупованих. Було опитано 989 респондентів. До вибірки не включили людей на окупованих територій та за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.