Трамп "категорично проти" того, щоб Україна била по російській території американськими ракетами

https://racurs.ua/ua/n202117-tramp-kategorychno-proty-togo-schob-ukrayina-byla-po-rosiyskiy-terytoriyi-amerykanskymy-raketamy.html

Ракурс

Новообраний президент США Дональд Трамп «категорично проти» того, щоб Україна била по російській території американськими ракетами.

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Дозвіл Києву на застосування далекобійних ракет ATACMS для ураження цілей у росії надала адміністрація Джо Байдена. Майбутній президент США висловився про це в інтерв’ю журналу Time:

Це безумство, те, що відбувається. Це просто безумство. Я категорично проти того, щоб запускати ракети на сотні кілометрів углиб росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто ескалуємо війну та погіршуємо ситуацію. Цього не можна було дозволяти.

За даними New York Times, дозвіл Байдена на ракети став реакцією на втягування влідіміром путіним у війну північнокорейських солдатів. Для України воно стало проривом: за допомогою ATACMS ЗСУ можуть порушувати шляхи постачання російської армії.

Чи відкличе дозвіл Трамп, поки неясно. Він не захотів розкривати журналу Time конкретні деталі свого мирного плану, оскільки оприлюднення зробило план «майже марним».

Нагадаємо, що Трампа визнали людиною року за версією журналу Time. Політика відзначили за «історичне повернення» до президентства і нагородили цим титулом вдруге — вперше Time оголосив його людиною року після перемоги у 2016 році.

Чи є Трампа план?

Трамп запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

The Wall Street Journal пише, що починають вимальовуватися контури початкових зусиль новообраного президента США щодо припинення війни в Україні, які він виклав під час свого візиту до Європи минулого тижня.

Головний висновок: Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря підтримки Києва, надавши війська для нагляду за припиненням вогню і зброю для стримування росії.

На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Еммануелю Макрону, що він не підтримує членство України в Організації Північноатлантичного договору, але хоче бачити сильну, добре озброєну Україну після будь-якого припинення бойових дій.

Трамп заявив, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, і що він хоче, щоб європейські війська, присутні в Україні, контролювали припинення вогню. Він не виключив підтримки домовленостей з боку США, хоча американські війська не будуть задіяні.

Трамп також підштовхнув європейців зробити більше, щоб змусити китайців натиснути на Кремль, щоб покласти край війні.

Лідери обговорювали можливість використання мит щодо Китаю в якості аргументу, якщо Пекін не погодиться.

Будь-які зусилля, спрямовані на припинення війни, зіткнуться з жорстким зустрічним вітром, особливо з боку путіна, який не демонструє жодної схильності до її припинення, яку, на його думку, він виграє — навіть попри те, що перемоги російських військ є повільними і супроводжуються великими втратами.

Для України припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також було б болючим кроком, який означав би втрату контролю в осяжному майбутньому над 20% території країни.

За словами його помічників, Трамп поки що не має конкретного плану щодо України і не замислювався над цим питанням, готуючись до приходу до влади.

Члени його перехідної команди та близькі довірені особи розробляють пропозиції та інформують його.

Ключові рішення будуть прийняті після того, як буде сформована його команда з національної безпеки і Трамп проведе подальші переговори з союзниками і, можливо, з самим путіним.

Дискусії щодо розміщення європейських військ на території України все ще перебувають на ранній стадії, з кількома невирішеними питаннями, зокрема, які європейські країни будуть залучені, кількість військ, роль Вашингтона в підтримці домовленостей і чи погодиться росія на угоду за участю військ з країн НАТО.

Однак те, що почалося як тихі дискусії між британськими та французькими чиновниками про таку можливість, розширилося, включивши Трампа, Зеленського та інші європейських лідерів.

У лютому Макрон висунув ідею введення європейських військ в Україну після дискусій між європейськими лідерами в Парижі, хоча й не уточнив, на яких умовах це може бути зроблено.

Тоді ця ідея була відкинута Берліном і НАТО, але наполягання Трампа на припиненні вогню відродило дискусії.

Досі існують численні сумніви щодо цієї ідеї. Європейські уряди, ймовірно, з обережністю ставитимуться до сили, яка поставила б їх перед необхідністю протистояти порушенню росією режиму припинення вогню.

Французькі офіційні особи чітко дали зрозуміти, що ця ідея потребуватиме певної підтримки з боку США, і неясно, чи розглядатиме адміністрація Трампа таку можливість.

Незрозуміло, чи зможуть європейські країни виділити війська або отримати політичну підтримку для участі в операції.

Перш за все, Кремль може відхилити будь-який план, який дозволить військам з країн НАТО бути присутніми в Україні.