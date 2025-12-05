Трамп отримав премію миру від ФІФА. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп став першим лауреатом «Премії миру» ФІФА.

Першу в історії таку нагороду від Міжнародної федерації футболу американському лідеру вручили у п’ятницю, 5 грудня. Це відбулося під час жеребкування Чемпіонату світу 2026 року, який має відбутися в Америці, Канаді та Мексиці. Про це повідомило «Суспільне.Спорт».

Після отримання нагороди Трамп заявив, що «зараз світ є безпечнішим», чим в 2024 році.

Це одна з найбільших нагород, що отримав у житті. Ми зберегли багато, сотні тисяч життів. Зважаючи на те, що ми змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном, багато воєн перед тим, як вони могли початися, — сказав президент США.

Раніше видання The Athletic поінформувало, що Інфантіно оголосив рішення про нагородження без попередніх консультацій з Радою ФІФА або іншими керівниками організації.

Ця премія була створена з метою відзначення осіб, які роблять внесок у зміцнення миру.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру цьогоріч присудили венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо — за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.

Американський лідер прагнув стати лауреатом Нобелівської премії миру в 2025 році, однак Нобелівський комітет технічно не міг присудити йому нагороду, бо термін висунення домінантів сплив лише за 11 днів після інавгурації президента США.

Після церемонії нагородження Білий дім звинуватив Нобелівський комітет у тому, що він «ставить політику вище за мир».

