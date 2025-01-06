В Україні зафіксували 13 випадків метапневмовірусу. Фото:

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Метапневмовірус вже з’явився в Україні. Ця хвороба стрімко поширюється в Китаї й схожа на COVID-19.

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В Україні офіційно зареєстрували уже 13 випадків метапневмовірусу (HMPV). Це інфекція, яка уражає верхні та нижні дихальні шляхи. Найбільше ризикують заразитися маленькі діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом. Зараження відбувається крапельним шляхом, а симптоми можуть повторюватися протягом життя. Про це інфекціоніст та доктор медичних наук Ольга Голубовська повідомила у Facebook.

Фахівець відзначила, що захворювання зазвичай проходить у легкій формі (нежить, кашель), але в окремих випадках може призводити до важких ускладнень, таких як фульмінантна дихальна недостатність. Це частіше трапляється у людей з імунодефіцитом або після трансплантації легенів.

Інкубаційний період під час зараження метапневмовірусом триває від трьох до шести днів, а загальна тривалість хвороби становить 7−10 днів.

Метапневмовірус викликає симптоми, схожі на застуду або легкі форми грипу: нежить, кашель та підвищена температура. Хвороба зазвичай протікає значно легше, ніж грип, і рідко викликає ускладнення.

Центр громадського здоров’я радить дотримуватися базових правил для профілактики захворювання:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими;

прикривати рот під час кашлю серветкою чи згином ліктя;

провітрювати приміщення.

У ЦГЗ запевнили, що ситуація з метапневмовірусом рутинна та контрольована.

Нагадаємо, американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що вірус SARS-CoV-2 може зберігатися в крові та тканинах пацієнтів понад рік після завершення гострої фази хвороби.