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В Україні зафіксували 13 випадків метапневмовірусу. Фото:
Метапневмовірус вже зафіксували в Україні — ця хвороба поширюється в Китаїhttps://racurs.ua/ua/n202862-metapnevmovirus-vje-zafiksuvaly-v-ukrayini-cya-hvoroba-poshyruietsya-v-kytayi.htmlРакурс
Метапневмовірус вже з’явився в Україні. Ця хвороба стрімко поширюється в Китаї й схожа на COVID-19.
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В Україні офіційно зареєстрували уже 13 випадків метапневмовірусу (HMPV). Це інфекція, яка уражає верхні та нижні дихальні шляхи. Найбільше ризикують заразитися маленькі діти, літні люди та особи з ослабленим імунітетом. Зараження відбувається крапельним шляхом, а симптоми можуть повторюватися протягом життя. Про це інфекціоніст та доктор медичних наук Ольга Голубовська повідомила у Facebook.
Фахівець відзначила, що захворювання зазвичай проходить у легкій формі (нежить, кашель), але в окремих випадках може призводити до важких ускладнень, таких як фульмінантна дихальна недостатність. Це частіше трапляється у людей з імунодефіцитом або після трансплантації легенів.
Інкубаційний період під час зараження метапневмовірусом триває від трьох до шести днів, а загальна тривалість хвороби становить 7−10 днів.
Метапневмовірус викликає симптоми, схожі на застуду або легкі форми грипу: нежить, кашель та підвищена температура. Хвороба зазвичай протікає значно легше, ніж грип, і рідко викликає ускладнення.
Центр громадського здоров’я радить дотримуватися базових правил для профілактики захворювання:
- регулярно мити руки з милом;
- уникати контактів із хворими;
- прикривати рот під час кашлю серветкою чи згином ліктя;
- провітрювати приміщення.
У ЦГЗ запевнили, що ситуація з метапневмовірусом рутинна та контрольована.
Нагадаємо, американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що вірус SARS-CoV-2 може зберігатися в крові та тканинах пацієнтів понад рік після завершення гострої фази хвороби.