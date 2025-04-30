У Пакистані вважають, що Індія може напасти на нього у найближчі 36 годин

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Ракурс

У Пакистані вважають, що Індія може напасти на нього у найближчі 36 годин.

Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір вжити військових дій протягом наступних 24−36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як привід. Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь, — написав міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар.

پاکستان کے پاس مصدقہ انٹیلی جنس اطلاعات ہیں کہ بھارت پہلگام واقعہ کو جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ کسی بھی قسم کی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خطے میں ممکنہ تباہ کن نتائج کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہو گی۔ — Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 29, 2025

Тим часом Індія заявила про чергове порушення режиму припинення вогню на прикордонні

Після теракту у Кашмірі вторгнення Індії майже неминуче. Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф.

За його словами, Пакистан посилив свої збройні сили в очікуванні можливого конфлікту. Якщо існуватиме пряма загроза — вони можуть застосувати ядерну зброю.

США підтримують зв’язок із керівництвом Пакистану та Індії та закликають країни не загострювати конфлікт. Речниця Держдепу США ввечері 29 квітня сказала, що «вже сьогодні або завтра» держсекретар Марко Рубіо очікує на переговори з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії.

Новий виток конфлікту двох ядерних держав розпочався після того, як озброєні люди вбили 26 туристів поблизу курортного міста Пахалгам у Кашмірі. Індія назвала це «терористичним нападом». Ісламабад заперечує свою причетність. Це регіон, на який претендують обидві країни. За нього вони вже двічі воювали.

У країні, де переважають індуїсти, лунають заклики до рішучих дій проти Пакистану, більшість населення якого — мусульмани. Індія звинувачує сусіда в підтримці бойовиків у Кашмірі.

Історія питання

Директор київського Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов дав коментар азербайджанському виданню Pressclub щодо можливості конфлікту Індії та Пакистану. Він вважає малоймовірним, що конфлікт між Пакистаном та Індією переросте у велику війну.

Проте на тлі краху міжнародного порядку після вторгнення росії в Україну це не можна повністю виключати.

В Індії набирає обертів агресивна пропагандистська кампанія, і правляча група [насамперед, Народна партія прем'єра Нарендри Моді] певною мірою може виявитися заручниками суспільних настроїв.

Крім того, Моді буде змушений якось компенсувати чутливі геополітичні поразки останнього часу.

Проблема в тому, що Індія стрімко втрачає вплив на своїх традиційних союзників, яких у власну орбіту послідовно захоплює Китай.

Мальдіви, Шрі-Ланка і нарешті Бангладеш встановлюють особливі відносини з КНР і розглядають розміщення китайських військових баз на своїй території.

Невелика переможна війна може здатися добрим і чи не єдиним виходом із ситуації.

Велика ж війна на Індостані поставить під загрозу найважливіші світові логістичні шляхи як на морі, так і на суші.

Проблеми з логістикою стануть ще одним чинником, який розганятиме інфляцію у світовому масштабі. Перспективи війни ставлять під сумнів плани сотень американських підприємств на чолі із Apple із перенесення виробничих потужностей із Китаю до Індії.

Своєю чергою Китай отримає шанс закріпити своє панування у регіоні, виступивши гарантом продовження існуючих інвестицій та зобов’язань.

Водночас, війна може оживити десятки дрібніших конфліктів в Азії, вважає Данилов.

Не виключені спроби активізувати сепаратистські рухи, повстанці різної орієнтації матимуть шанс отримати доступ до ресурсів, або побачать у війні вікно можливостей для своєї адженди.

Цілком можливо, що у Пакистані буде дуже неспокійно у пуштунських штатах, де не визнають існуючу лінію кордону з Афганістаном.

З іншого боку, на підтримку Пакистану цілком можлива мобілізація за релігійним принципом, зокрема частини прихильників екстремістських угруповань. «Ісламська держава» зможе знайти новий зміст свого існування. Особливо це стосується «вілаяту» Хорасан, активного саме в цьому регіоні.

Такі угруповання пояснюватимуть усі невдачі на фронті відступом правлячих кіл від справжнього ісламу.

Як усяка велика війна, зіткнення Індії та Пакистану принесе в регіон проблему біженців та гуманітарну кризу небачених масштабів.

Якщо вона почнеться, то прискорить поляризацію світу і підштовхуватиме до формування нових союзів та блоків.