Російський дрон «Ланцет» влучив по блокпосту в Сумській області.

Обстріл відбувся днями в одному з районів Сумщини. На момент атаки на блокпост там перебував співробітник поліції. Відео моменту удару по блокпосту військовослужбовець Михайло Скляр оприлюднив у Facebook.

На кадрах видно, як ворожий баражуючий боєприпас типу «Ланцет» влучає у блокпост, який розташований на роздоріжжі. Камера відеоспостереження зафіксувала точений час атаки — 11.57. Сталося це у вівторок, 27 травня.

На блокпості перед ударом можна побачити людину, яка стоїть під навісом споруди. Після чого БпЛА влучає по блокпосту.

У мережі написали, що чоловік загинув. Однак «Суспільне» з посиланням на речника Головного управління Нацполіції в Сумській області Володимира Крупецьких поінформувало, що чоловік вижив.

Заявляється, що на блокпості на момент удару перебував поліцейський. Він живий, але зазнав поранень. Наразі постраждалий проходить реабілітацію.

Нагадаємо, проект DeepState інформував, що в Сумській області є ризик просування російських військ і ціллю окупантів насамперед є село Юнаківка, що має для них стратегічне значення.

Якщо ворог захопить це село, то зможе накопичувати там особовий склад, бо в цьому населеному пункті багато будівель. Також такий плацдарм створить нові ризики для цивільних. Відстань до Сум скоротиться, що дозволить росіянам атакувати місто FPV-дронами та обстрілювати навколишні села з артилерії.

Джерело: «Суспільне»