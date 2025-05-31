Заступник керівника ОПУ Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Іспанії Андрія Портнова

Журналіст-розслідувач Максим Савчук в етері «Свобода Live» розповів про ймовірний приїзд до України колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова перед його вбивством. За словами Савчука, два окремі джерела — обидва вороже налаштовані до Портнова — стверджують, що той дійсно відвідував Україну та мав зустрічі з високопосадовцями.

Свідчення джерел суперечливі, тому Савчук не публікував окремий матеріал. Одне з джерел стверджує, що Портнов зустрічався з президентом Зеленським, главою ОП Єрмаком та його заступником Татаровим. Інше — що контакти були з Татаровим, керівником ДБР та головою ЦВК. Обидві версії пов’язані з темою виборів, хоча, за словами Савчука, «чому вибори і до чого вибори — мені до кінця і не зрозуміло».

Журналіст зазначив, що влада ситуацію не коментує:

Ми не чуємо офіційного спростування, що Портнов не перетинав кордон чи не мав зустрічей.

Це, на його думку, лише сприяє зростанню міфів та спекуляцій.

Мені здається, що ця вся історія обростає якоюсь містифікацією, домислами, — сказав Савчук.

Він вважає, що потрібно дочекатися перевірених фактів, зокрема щодо можливого перетину кордону Портновим:

Це просто технічні моменти, які, можливо, хтось із розслідувачів зробить і відтворить.

Публічно Олег Татаров інформацію про зустріч із Портновим не підтверджував і не спростовував.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко зауважує, що іспанські правоохоронці відмовили у доступі до телефона ексзаступника голови адміністрації Януковича, а також у передачі його тіла Україні.

Крім того, за даними «УП», іспанські правоохоронці відмовились створювати ініційовану українською стороною спільну робочу групу з розслідування вбивства Портнова.

Серед можливих версій вбивства видання називає «помсту Сівковича, помсту Могилевича за забрані активи Жеваго, до яких російський мафіозі мав стосунок» та причетність Портнова «до багатьох гидких історій по рейдерству».

Співрозмовники видання заперечили версію іспанських медіа про вбивство за борги. Портнов, за їхніми словами, «ніколи боргів не робив і ніколи не брав зобов’язань, які не міг виконати».