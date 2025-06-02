Суддя Антикорупційного суду заявив про втручання ДБР у його діяльність

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора з повідомленням про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Службовими особами Державного бюро розслідувань умисно вчинено активне втручання у мою діяльність як судді ВАКС щодо здійснення правосуддя, — цитує Дубаса пресслужба ВАКС.

Оскільки наведена на його офіційному веб-сайті (хай і без зазначення мого імені, що є лише питанням часу) публікація має очевидний намір дискредитації мене як судді ВАКС і засобом тиску на суд, вочевидь для примушування мене до ухвалення бажаних для ДБР рішень всупереч інтересам правосуддя, що має очевидні та достатні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 376 КК, — підкреслив суддя у своєму зверненні до Генерального прокурора.

З огляду на вищевикладене, прошу вжити визначених законодавством України заходів реагування на втручання у мою діяльність як судді ВАКС у межах вашої компетенції, — резюмував Дубас.

У ВАКС зауважили, що правова позиція судді у цьому провадженні не зазнавала жодних змін, попри те, що ДБР стверджує протилежне.