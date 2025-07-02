Командування батальйону на Одещині продало «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне на 100 млн грн

https://racurs.ua/ua/n207502-komanduvannya-batalyonu-na-odeschyni-prodalo-bron-vid-pryzovu-pidrobleni-posvidchennya.html

Ракурс

Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція ліквідували на Одещині одразу три схеми розкрадання оборонних коштів.

Фігуранти продавали «бронь від призову», підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на території регіону. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них — двоє його заступників.

За однією зі «схем» вони фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких «послуг» з уникнення призову становила до 5 тис. дол.

Насправді такі «мобілізовані» навіть не з’являлися на території режимного об'єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.