У Полтаві невідомі зупинили авто з мобілізованими, частина з яких утекла

https://racurs.ua/ua/n208101-u-poltavi-nevidomi-zupynyly-avto-z-mobilizovanymy-chastyna-z-yakyh-utekla.html

Ракурс

У Полтаві група людей зупинили транспортний засіб, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки, внаслідок чого деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

Подія сталася 25 липня близько 20.00. Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку, — повідомляють в обласному ТЦК і СП.

За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР.