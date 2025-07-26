Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Полтаві невідомі зупинили авто з мобілізованими, частина з яких утекла

У Полтаві невідомі зупинили авто з мобілізованими, частина з яких утекла

26 лип 2025, 16:14
999

У Полтаві група людей зупинили транспортний засіб, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки, внаслідок чого деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

Подія сталася 25 липня близько 20.00. Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку, — повідомляють в обласному ТЦК і СП.

За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів