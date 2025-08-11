Новини
Ракурс
В Україні зростає споживання електроенергії, фото: Namericas

Споживання електроенергії зросло через дощ — Укренерго

11 сер 2025, 11:27
В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Крім того, негода знеструмила 111 населених пунктів у семи областях. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що рівень споживання станом на 9.30 сьогоднішнього дня був на 6,8% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 8 серпня.

Причина таких змін — хмарна погода та дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, — розповіли у компанії.

Вчора, у неділю 10 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 3 серпня.

В «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлювати після російських атак:

Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17.00 до 22.00.

Джерело: Ракурс


