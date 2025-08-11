Потребление электроэнергии выросло из-за дождя — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n208392-potreblenie-elektroenergii-vyroslo-iz-za-dojdya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.
Крім того, негода знеструмила 111 населених пунктів у семи областях. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що рівень споживання станом на 9.30 сьогоднішнього дня був на 6,8% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 8 серпня.
Причина таких змін — хмарна погода та дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, — розповіли у компанії.
Вчора, у неділю 10 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 3 серпня.
В «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлювати після російських атак:
Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17.00 до 22.00.