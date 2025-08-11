В Украине растет потребление электроэнергии, фото: Namericas

https://racurs.ua/n208392-potreblenie-elektroenergii-vyroslo-iz-za-dojdya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

Крім того, негода знеструмила 111 населених пунктів у семи областях. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що рівень споживання станом на 9.30 сьогоднішнього дня був на 6,8% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 8 серпня.

Причина таких змін — хмарна погода та дощ на значній території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, — розповіли у компанії.

Вчора, у неділю 10 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 1,6% вищим, ніж максимум попередньої неділі, 3 серпня.

В «Укренерго» наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлювати після російських атак: