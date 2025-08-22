Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР, які воювали проти України на боці Росії (ФОТО)

22 сер 2025, 10:58
999

КНДР влаштувала церемонію вшанування солдатів, яких відправили у РФ воювати проти України.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди цим загарбникам. Їх отримали командири та бійці закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА). Це вперше в історії Пхеньян нагородив своїх військових, які поювали поза межами КНДР. Про це повідомило агентство Yonhap.

Сам диктатор, виголошуючи промову, назвав північнокорейців, які воювали на Курщині проти Сил оборони України, «великими героями та патріотами».

На цій церемонії диктатор також присвоїв звання «Герой КНДР» командирам та військовослужбовцям за їхні «видатні» подвиги. Він поклав такі ж медалі й поруч із портретами загиблих північнокорейців.

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

Нагадаємо, Південнокорейська розвідка інформувала, що Пхеньян відправив на війну близько 15 тис. осіб. Загальні втрати (поворотні та безповоротні) північнокорейського військового контингенту оцінюються у 4,7 тис. осіб.

Джерело: Yonhap

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів