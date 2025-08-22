Кім Чен Ин нагородив бійців КНДР. Фото: Yonhap

https://racurs.ua/ua/n208638-kim-chen-yn-nagorodyv-biyciv-kndr-yaki-vouvaly-proty-ukrayiny-na-boci-rosiyi-foto.html

Ракурс

КНДР влаштувала церемонію вшанування солдатів, яких відправили у РФ воювати проти України.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди цим загарбникам. Їх отримали командири та бійці закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА). Це вперше в історії Пхеньян нагородив своїх військових, які поювали поза межами КНДР. Про це повідомило агентство Yonhap.

Сам диктатор, виголошуючи промову, назвав північнокорейців, які воювали на Курщині проти Сил оборони України, «великими героями та патріотами».

На цій церемонії диктатор також присвоїв звання «Герой КНДР» командирам та військовослужбовцям за їхні «видатні» подвиги. Він поклав такі ж медалі й поруч із портретами загиблих північнокорейців.

Нагадаємо, Південнокорейська розвідка інформувала, що Пхеньян відправив на війну близько 15 тис. осіб. Загальні втрати (поворотні та безповоротні) північнокорейського військового контингенту оцінюються у 4,7 тис. осіб.

Джерело: Yonhap