Окупанти вдарили по двох районах на Запоріжжі. Фото: ОВА

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Запорізькій області.

У середу, 27 серпня, окупанти били по Запорізькому та Пологівському районах. Наразі відомо про чотирьох поранених. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Тelegram.

Три удари ворога прийшлися по селищу Успенівка Пологівського району, де вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні оселі. Там постраждали 63-річний та 87-річний чоловіки та 52-річна жінка.

А в селі Червонодніпровка Запорізького району російські загарбники спрямували FPV-дрон по будинку. Внаслідок цього обстрілу була поранена 76-річна жінка, якій вже надали медичну допомогу. У будинку пошкоджено дах, фасад та вікна, вибухова хвиля та уламки зруйнували господарчі споруди.

Нагадаємо, 27 серпня у приватному секторі Чернігова впав та вибухнув російський дрон-камікадзе типу «Шахед». Постраждали двоє жінок. Одну з них довелося госпіталізувати, а іншій медики надали допомогу на місці.