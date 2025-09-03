Новини
Окупанти зі «Смерчів» вдарили по будинках у Дружківці. Фото: прокуратура

Окупанти зі «Смерчів» вдарили по будинках у Дружківці — семеро поранених

3 вер 2025, 12:58
Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Донеччині.

Після опівночі у середу, 3 вересня, росіяни вдарили по Дружківці з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Під прицілом окупантів опинились багатоквартирні житлові будинки. Пошкоджено п’ять будинків. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Facebook.

Наразі відомо про сімох постраждалих. Серед поранених: четверо чоловіків віком 42, 49, 51, 76 роки, дві 65 й 71-річні жінки, а також 16-річна дівчина. Серед потерпілих опинилась ціла родина — дружина та чоловік, його сестра і племінник. У цих людей медики діагностували мінно-вибухову травму, осколкові поранення, струс головного мозку та контузії.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 вересня місто Куп’янськ у Харківській області зазнало обстрілів з боку російської армії. Від отриманих поранень загинули двоє жінок 69 та 63 років.

Джерело: Ракурс


