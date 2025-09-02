Новини
Росіяни вбили двох жінок у Куп’янську. Фото: ДСНС

Російські окупанти вбили двох жінок у Куп’янську

2 вер 2025, 17:21
Куп’янськ у Харківській області у вівторок, 2 вересня, зазнав обстрілів з боку армії РФ.

Жертвами ворожих ударів стали дві жінки 69 та 63 років. Вони обидві загинули вдома від отриманих поранень. Про їхню смерть повідомив син однієї з загиблих. Про це поліція Харківської області повідомила у Telegram.

Наразі правоохоронці збирають докази російського удару по цивільних особах. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 вересня російські FPV-дрони вдарили по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Один із БпЛА уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу. Внаслідок цього твоє осіб дістали поранення. Їх довелося госпіталізувати.

Джерело: Ракурс


