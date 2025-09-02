Новости
Россияне убили двух женщин в Купянске. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты убили двух женщин в Купянске

2 сен 2025, 17:21
Куп’янськ у Харківській області у вівторок, 2 вересня, зазнав обстрілів з боку армії РФ.

Жертвами ворожих ударів стали дві жінки 69 та 63 років. Вони обидві загинули вдома від отриманих поранень. Про їхню смерть повідомив син однієї з загиблих. Про це поліція Харківської області повідомила у Telegram.

Наразі правоохоронці збирають докази російського удару по цивільних особах. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 вересня російські FPV-дрони вдарили по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Один із БпЛА уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу. Внаслідок цього твоє осіб дістали поранення. Їх довелося госпіталізувати.

