Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Рашисти атакували дронами Костянтинівку — поранено комунальників (ФОТО)

2 вер 2025, 12:52
Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, завдали два прицільні удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Перший обстріл стався після 7.00:

  • ворожий дрон уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу;
  • унаслідок атаки троє цивільних осіб отримали поранення;
  • постраждалих доставили до лікарні міста Дружківки для надання медичної допомоги.

Другий удар зафіксовано трохи згодом:

  • під обстріл потрапили підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства;
  • постраждалих, на щастя, не виявлено.

Комунальне підприємство забезпечує життєдіяльність міста: займається прибиранням, утриманням доріг, вивезенням сміття та іншими критично важливими послугами. Ворожі удари свідомо спрямовані проти цивільних працівників, які щодня працюють та підтримують порядок, — наголошує Горбунов і закликає жителів міста не зволікати з евакуацією.

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Джерело: Ракурс


