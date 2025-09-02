Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, завдали два прицільні удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Перший обстріл стався після 7.00:

ворожий дрон уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу;

унаслідок атаки троє цивільних осіб отримали поранення;

постраждалих доставили до лікарні міста Дружківки для надання медичної допомоги.

Другий удар зафіксовано трохи згодом:

під обстріл потрапили підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства;

постраждалих, на щастя, не виявлено.