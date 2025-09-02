Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, завдали два прицільні удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
Перший обстріл стався після 7.00:
- ворожий дрон уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу;
- унаслідок атаки троє цивільних осіб отримали поранення;
- постраждалих доставили до лікарні міста Дружківки для надання медичної допомоги.
Другий удар зафіксовано трохи згодом:
- під обстріл потрапили підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства;
- постраждалих, на щастя, не виявлено.
Комунальне підприємство забезпечує життєдіяльність міста: займається прибиранням, утриманням доріг, вивезенням сміття та іншими критично важливими послугами. Ворожі удари свідомо спрямовані проти цивільних працівників, які щодня працюють та підтримують порядок, — наголошує Горбунов і закликає жителів міста не зволікати з евакуацією.