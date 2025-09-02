Новости
Ракурс
Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Сергей Горбунов

Рашисты атаковали дронами Константиновку — ранены коммунальщики (ФОТО)

2 сен 2025, 12:52
Російські загарбники сьогодні, 2 вересня, завдали два прицільні удари FPV-дронами по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Перший обстріл стався після 7.00:

  • ворожий дрон уразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу;
  • унаслідок атаки троє цивільних осіб отримали поранення;
  • постраждалих доставили до лікарні міста Дружківки для надання медичної допомоги.

Другий удар зафіксовано трохи згодом:

  • під обстріл потрапили підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства;
  • постраждалих, на щастя, не виявлено.

Комунальне підприємство забезпечує життєдіяльність міста: займається прибиранням, утриманням доріг, вивезенням сміття та іншими критично важливими послугами. Ворожі удари свідомо спрямовані проти цивільних працівників, які щодня працюють та підтримують порядок, — наголошує Горбунов і закликає жителів міста не зволікати з евакуацією.

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Источник: Ракурс


