Армія РФ намагається встановити вогневий контроль над околицями Слов’янська. Фото:

Ракурс

Російська армія планує встановити вогневий контроль над околицями Слов’янська.

Загарбницькі підрозділи продовжують спроби отримати вогневий контроль над північними околицями Слов’янська. Наразі противник намагаються обійти Лиман з різних напрямків, щоб надалі просунутися у бік Слов’янська. Наступає ворог із північного сходу, а також намагається атакувати з півдня та північного заходу. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський заявив у коментарі «Укрінформу».

В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію. По суті, літня кампанія зараз ще триває. Вони широко анонсували її, це взяття під контроль всієї території ДНР і «звільнення» великих міст, населених пунктів: це Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград, і вони дуже хочуть захопити Слов’янськ. Тим більше з 2014 року Слов’янськ — це для них фетиш своєрідний, — розповів він.

За словами Бєльського, спочатку росіяни хочуть окупувати Лиман, а потім атакувати райони Райгородка, Миколаївки. Не виключено, що ворог схоче рухатися й у районі Краматорська.

Зазначається, що попри ворожі штурми, підрозділи Сили оборони України стримують наступ. Росіяни тим часом посилюють натиск.

Також загарбники активно використовують FPV-дрони на напрямку Лиман-Райгородок-Слов'янськ, але суттєвого зростання інтенсивності застосування не зафіксовано.

Нагадаємо, днями аналітичний проект DeepState інформував, що останні дні фіксується велика активність роботи ворожих екіпажів FPV-дронів по трасі Слов’янськ-Ізюм. Зокрема, з учорашнього вечора було уражено близько 10-ти одиниць техніки.

Зокрема, було уражено транспорт в районі населеного пункту Карпівка, де ворог спалив навіть цивільний автобус.

Джерело: «Укрінформ»