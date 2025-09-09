Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині, є поранені (ФОТО)

9 вер 2025, 08:55
999

Російські загарбники атакували рятувальників у Сумській області.

У другій половині дня, 8 вересня, окупанти завдали удару по житловому сектору Білопільської громади. На місце події прибули рятувальники, щоб обстежити територію. У цей момент росіяни повторно вдарили й по них. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Внаслідок обстрілу двоє рятувальників були травмовані. Їх госпіталізували й у лікарні надають всю необхідну допомогу. Також був пошкоджений пожежний автомобіль.

Щойно надзвичайники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації. У ДСНС поінформували, що такий характер обстрілу вказує на умисний вплив на підрозділи екстрених служб, які займаються порятунком мирного населення.

Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 8 вересня в Краматорську на Донеччині російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів