Окупанти обстріляли авто рятувальників на Сумщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n208971-okupanty-obstrilyaly-avto-ryatuvalnykiv-na-sumschyni-ie-poraneni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували рятувальників у Сумській області.

У другій половині дня, 8 вересня, окупанти завдали удару по житловому сектору Білопільської громади. На місце події прибули рятувальники, щоб обстежити територію. У цей момент росіяни повторно вдарили й по них. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Внаслідок обстрілу двоє рятувальників були травмовані. Їх госпіталізували й у лікарні надають всю необхідну допомогу. Також був пошкоджений пожежний автомобіль.

Щойно надзвичайники передислокувалися з місця події, ворог знову завдав удару по тій самій локації. У ДСНС поінформували, що такий характер обстрілу вказує на умисний вплив на підрозділи екстрених служб, які займаються порятунком мирного населення.

Нагадаємо, 8 вересня в Краматорську на Донеччині російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено пожежний автомобіль. На щастя, ніхто з вогнеборців не постраждав.