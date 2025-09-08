Новини
Наслідки російського обстрілу у Краматорську, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу у Краматорську (ФОТО, ВІДЕО)

8 вер 2025, 11:57
У Краматорську на Донеччині російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено пожежний автомобіль. Ніхто з вогнеборців не постраждав.

Російські окупанти систематично завдають ударів по надзвичайниках під час ліквідації пожеж та наслідків обстрілів. Це доказ того, що ворог діє цинічно та безжально, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу у Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


