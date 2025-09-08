Последствия российских обстрелов в Краматорске, фото: ГСЧС

У Краматорську на Донеччині російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку.

Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок влучання ворожого безпілотника було пошкоджено пожежний автомобіль. Ніхто з вогнеборців не постраждав.