Последствия российского удара по Краматорску, фото: ГСЧС

Російський БПЛА вчора, 1 грудня, влучив у дев’ятиповерхівку у Краматорську, загинула одна людина.

Аварійно-рятувальні роботи вже завершені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Надзвичайники врятували п’ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під’їздах — з 1 по 8 поверхи, на площі 4500 кв. м, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що:

з-під завалів дістали тіло загиблої жінки;

з-під завалів зруйнованих квартир другого та третього поверхів дістали літню жінку та передали її парамедикам Нацполіції для подальшого транспортування до лікарні;

ще одну маломобільну особу визволили із заблокованої квартири на другому поверсі та передали її лікарям «швидкої».