Последствия удара российского дрона в Краматорске, фото: Краматорский городской совет

Российский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Краматорске — есть раненые (ФОТО)

6 ноя 2025, 18:58
999

У Краматорську на Донеччині російський дрон вдарив по пасажирському автобусу, є поранені.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляється у Telegram-каналі Краматорської міської ради.

О 15.29, з застосуванням, попередньо, FPV-дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади, — розповів начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, внаслідок удару дрона поранено:

  • чоловіка 1965 року народження;
  • жінку 1952 року народження.

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються.

Наслідки удару російського дрона у Краматорську, фото: Краматорська міська рада

Источник: Ракурс


