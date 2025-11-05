Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко

Російські загарбники сьогодні, 5 листопада, о 9.10 завдали трьох ударів по місту Краматорську Донецької області.

Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, поранено дві жінки — 72 та 66 р. н. Надається медична допомога, — вказано в повідомленні.

Остаточні наслідки російського терору встановлюються, працюють усі відповідні служби.