Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко

Рашисты обстреляли спасательную часть в Краматорске, ранены (ФОТО)

5 ноя 2025, 13:39
Російські загарбники сьогодні, 5 листопада, о 9.10 завдали трьох ударів по місту Краматорську Донецької області.

Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За попередньою інформацією, поранено дві жінки — 72 та 66 р. н. Надається медична допомога, — вказано в повідомленні.

Остаточні наслідки російського терору встановлюються, працюють усі відповідні служби.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

Источник: Ракурс


