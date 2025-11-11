Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко
В Краматорске российский обстрел повредил 30 домов и учебное заведение (ФОТО)
Російські загарбники вчора, 10 листопада, ввечері завдали сім ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині із застосуванням БПЛА «Герань-2″.
Загинув чоловік 1961 року народження. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені:
- три десятки житлових будинків;
- заклад освіти;
- цивільна інфраструктура.
Комунальні служби працюють над ліквідацією пошкоджень та відновлюють комунікації, розчищають проїзні шляхи. Фахівці цивільного захисту фіксують пошкодження, щоб мешканці могли в подальшому отримати набори для швидкого ремонту та податись на єВідновлення», — додав очільник МВА.