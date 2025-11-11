Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко

Російські загарбники вчора, 10 листопада, ввечері завдали сім ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині із застосуванням БПЛА «Герань-2″.

Загинув чоловік 1961 року народження. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені:

три десятки житлових будинків;

заклад освіти;

цивільна інфраструктура.