Последствия российских обстрелов Краматорска, фото: Александр Гончаренко

В Краматорске российский обстрел повредил 30 домов и учебное заведение (ФОТО)

11 ноя 2025, 12:58
Російські загарбники вчора, 10 листопада, ввечері завдали сім ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині із застосуванням БПЛА «Герань-2″.

Загинув чоловік 1961 року народження. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • три десятки житлових будинків;
  • заклад освіти;
  • цивільна інфраструктура.

Комунальні служби працюють над ліквідацією пошкоджень та відновлюють комунікації, розчищають проїзні шляхи. Фахівці цивільного захисту фіксують пошкодження, щоб мешканці могли в подальшому отримати набори для швидкого ремонту та податись на єВідновлення», — додав очільник МВА.

Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

