Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Олександр Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n210217-u-kramatorsku-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-30-budynkiv-ta-zaklad-osvity-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 10 листопада, ввечері завдали сім ударів по приватному сектору Краматорська на Донеччині із застосуванням БПЛА «Герань-2″.

Загинув чоловік 1961 року народження. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені:

три десятки житлових будинків;

заклад освіти;

цивільна інфраструктура.