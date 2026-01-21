Новини
Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Рашисти завдали авіаудару по Краматорську — загинула жінка (ФОТО)

21 січ 2026, 19:27
Російські загарбники завдали авіаудару по Краматорську.

Одна людина загинула, ще одну поранено. Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загинула жінка 1978 року народження, її тіло деблокували рятувальники з-під завалів житлового будинку. Поранена ще одна жінка 1944 року народження, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що також сьогодні внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • 26 приватних будинків;
  • будівля магазину;
  • легкові автомобілі. Один із транспортних засобів загорівся — пожежу вже ліквідовано.

Також надзвичайники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені, — додали у ДСНС.

Прес-служба Краматорської міськради повідомляє, що рашисти завдали о 09.58 авіаудару по приватному сектору та одному з мікрорайонів Краматорської громади, застосувавши три авіабомби ФАБ-250.

Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: Краматорська міська рада

Джерело: Ракурс


