Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211596-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-kramatorsku-zagynula-jinka-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали авіаудару по Краматорську.

Одна людина загинула, ще одну поранено. Про це сьогодні, 21 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загинула жінка 1978 року народження, її тіло деблокували рятувальники з-під завалів житлового будинку. Поранена ще одна жінка 1944 року народження, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що також сьогодні внаслідок обстрілу пошкоджені:

26 приватних будинків;

будівля магазину;

легкові автомобілі. Один із транспортних засобів загорівся — пожежу вже ліквідовано.

Також надзвичайники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи завершені, — додали у ДСНС.

Прес-служба Краматорської міськради повідомляє, що рашисти завдали о 09.58 авіаудару по приватному сектору та одному з мікрорайонів Краматорської громади, застосувавши три авіабомби ФАБ-250.