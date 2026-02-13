Новини
Наслідки російського обстрілу Краматорська, фото: Донецька обласна прокуратура

Троє братів загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу (ФОТО)

Російські загарбники вчора, 12 лютого, о 21.15 завдали удару по житловому сектору міста Краматорська Донецької області.

В результаті прямого влучання в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їхній восьмирічний брат. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Крім того, дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся. У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію, — розповіли в прокуратурі.

Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу, тип застосованої рашистами зброї встановлюється.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

