Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

154 БпЛА та ракета атакували Україну в ніч на 13 лютого — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

13 лют 2026, 09:21
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 лютого (з 18.00 12 лютого), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

  • балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною із Курської області РФ;
  • 154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди») із напрямків російських Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Джерело: Ракурс


